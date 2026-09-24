Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters

Російська влада планує нові збори на тлі зростання військових витрат і дефіциту бюджету

Російський уряд готує нове підвищення податків, щоб забезпечити фінансування військових витрат. Податкові зміни передбачені проєктом бюджету Росії на 2027-2029 роки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали російського Міністерства фінансів, пише «Главком».

Уряд РФ уже розглянув проєкт бюджету, який має бути переданий до Держдуми до 1 жовтня. У Мінфіні Росії заявили, що потреби оборони та безпеки є «стратегічним пріоритетом» нового фінансового плану.

За словами російського відомства, передбачені видатки мають забезпечити армію необхідним озброєнням і військовою технікою, модернізацію підприємств оборонно-промислового комплексу та виплати військовослужбовцям.

Серед запропонованих змін – підвищення податків на надприбутки підприємств металургійної та хімічної галузей, а також на транскордонну електронну торгівлю.

Крім того, російська влада пропонує збільшити податкові ставки на так звані пасивні доходи громадян. Йдеться про доходи від інвестицій у цінні папери, продажу нерухомості та банківських депозитів. За оцінкою російського уряду, нововведення може торкнутися близько 4 млн людей.

Росія вже підвищувала податки цього року, однак дефіцит федерального бюджету продовжує зростати. За даними Reuters, у січні–серпні 2026 року він досяг 2,5% ВВП, тоді як за підсумками року російська влада очікує дефіцит на рівні близько 3% ВВП.

На 2027 рік російський уряд прогнозує доходи бюджету в розмірі 43,3 трлн рублів, а видатки – 48,8 трлн рублів. Таким чином, дефіцит може становити 2,2% ВВП.

Видання зазначає, що на бюджет Росії додатково тиснуть витрати на війну проти України. Зокрема, після українських ударів по нафтопереробних підприємствах та іншій інфраструктурі Москва змушена витрачати кошти на посилення протиповітряної оборони, ремонт пошкоджених об'єктів та імпорт пального.

Нагадаємо, що Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів. У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайну ситуацію через проблеми з вивезенням зерна, які виникли після атак на портову та логістичну інфраструктуру. Через це в регіоні накопичуються значні обсяги сільськогосподарської продукції.