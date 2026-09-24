Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters
Передбачені видатки мають забезпечити армію окупантів озброєнням і військовою технікою
фото: росЗМІ

Російська влада планує нові збори на тлі зростання військових витрат і дефіциту бюджету

Російський уряд готує нове підвищення податків, щоб забезпечити фінансування військових витрат. Податкові зміни передбачені проєктом бюджету Росії на 2027-2029 роки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали російського Міністерства фінансів, пише «Главком».

Уряд РФ уже розглянув проєкт бюджету, який має бути переданий до Держдуми до 1 жовтня. У Мінфіні Росії заявили, що потреби оборони та безпеки є «стратегічним пріоритетом» нового фінансового плану.

За словами російського відомства, передбачені видатки мають забезпечити армію необхідним озброєнням і військовою технікою, модернізацію підприємств оборонно-промислового комплексу та виплати військовослужбовцям.

Серед запропонованих змін – підвищення податків на надприбутки підприємств металургійної та хімічної галузей, а також на транскордонну електронну торгівлю.

Крім того, російська влада пропонує збільшити податкові ставки на так звані пасивні доходи громадян. Йдеться про доходи від інвестицій у цінні папери, продажу нерухомості та банківських депозитів. За оцінкою російського уряду, нововведення може торкнутися близько 4 млн людей.

Росія вже підвищувала податки цього року, однак дефіцит федерального бюджету продовжує зростати. За даними Reuters, у січні–серпні 2026 року він досяг 2,5% ВВП, тоді як за підсумками року російська влада очікує дефіцит на рівні близько 3% ВВП.

На 2027 рік російський уряд прогнозує доходи бюджету в розмірі 43,3 трлн рублів, а видатки – 48,8 трлн рублів. Таким чином, дефіцит може становити 2,2% ВВП.

Видання зазначає, що на бюджет Росії додатково тиснуть витрати на війну проти України. Зокрема, після українських ударів по нафтопереробних підприємствах та іншій інфраструктурі Москва змушена витрачати кошти на посилення протиповітряної оборони, ремонт пошкоджених об'єктів та імпорт пального.

Нагадаємо, що Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів. У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайну ситуацію через проблеми з вивезенням зерна, які виникли після атак на портову та логістичну інфраструктуру. Через це в регіоні накопичуються значні обсяги сільськогосподарської продукції.

Читайте також:

Теги: росія податки війна вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зазначив, що найвагомішу роль у знятті з порядку денного «духу Анкориджа» відіграли Збройні сили України
Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості»
Сьогодні, 19:26
Дудь після початку повномасштабного вторгнення публічно виступав проти розпочатої Росією війни
Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів
Вчора, 16:41
Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ
17 вересня, 01:50
Одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти»
Росія атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджені підприємства
5 вересня, 17:38
Британія посилила покарання за обхід санкцій проти Росії
Британія викрила фінансову мережу Кремля для обходу санкцій
1 вересня, 18:05
Потап і Настя Каменських відновили свій дует, назвавши його російськомовним проєктом
Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ
31 серпня, 12:40
За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить
Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії
30 серпня, 15:59
ЗСУ стримали наступ РФ і просунулися поблизу Лимана
Російський наступ забуксував одразу на кількох напрямках – ISW
25 серпня, 08:41
Росія накопичує ракети для майбутніх атак
Росія готується до зимового ракетного терору України – Bloomberg
25 серпня, 04:15

Економіка

Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters
Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters
Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію
Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію
Білий дім готує план заборони експорту дизельного пального – Politico
Білий дім готує план заборони експорту дизельного пального – Politico
Світ готується до дефіциту зерна через кризу Чорного моря – Bloomberg
Світ готується до дефіциту зерна через кризу Чорного моря – Bloomberg
Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
Скільки триватиме глобальний дефіцит дизельного пального? Прогноз Reuters
Скільки триватиме глобальний дефіцит дизельного пального? Прогноз Reuters

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
51K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua