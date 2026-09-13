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У Німеччині близько 150 тис. людей вийшли на акції протесту проти ультраправої AfD

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Німеччині близько 150 тис. людей вийшли на акції протесту проти ультраправої AfD
Люди вийшли протестувати проти ультраправих
фото: соціальні мережі

Протести у різних містах Німеччини відбулися після виборів у Саксонії-Ангальт, де AfD здобула вагому перемогу

Близько 150 тис. людей взяли участь у масових протестах у майже 20 містах Німеччини, виступаючи проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

Демонстрації, організовані ініціативою Pruef та громадським рухом Campact, відбулися після виборів у Саксонії-Ангальт, де AfD здобула вагому перемогу, отримавши майже 44% голосів і суттєво випередивши Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца. Учасники вийшли на вулиці із гаслами про загрозу конституційному ладу та вимогами заборонити діяльність партії.

Паралельно у Берліні відбулися контрдемонстрації прихильників AfD за участю Крістін Брінкер, провідної кандидатки партії на майбутніх виборах. Масове суспільне протистояння розгортається на тлі підготовки країни до наступних земельних виборів, запланованих на 20 вересня (зокрема в столиці), де опитування знову прогнозують ультраправим високі результати.

Нагадаємо, «Альтернатива для Німеччини» посіла перше місце на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт. За даними екзит-полів, ультраправі здобули 44,4% голосів. Це вперше після Другої світової війни поставило ультраправу політичну силу на поріг отримання влади на регіональному рівні.

Консерватори канцлера Фрідріха Мерца суттєво відстали від АдН із результатом 18,3%. Соціал-демократи та «Зелені» лише мінімально подолали бар'єр для проходження до земельного парламенту.

Раніше повідомлялося, що вибори у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт не обіцяють канцлеру Фрідріху Мерцу жодних позитивних результатів, прогнозуючи лише політичне приниження різного ступеня. Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) впевнено лідирує, значно випереджаючи консерваторів з ХДС (Християнсько-демократичний союз Німеччини).

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

Теги: Німеччина вибори партії

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