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У Латвії затримано шпигунів, які працювали на ГРУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Латвії затримано шпигунів, які працювали на ГРУ
Один із затриманих за завданням ГРУ проводив розвідку та фотографував військову базу
фото: VDD

Підозрювані збирали інформацію про оборонну систему країни, сили НАТО та підтримку України

У Латвії затримали двох громадян країни, яких підозрюють у шпигунстві на користь російського Головного розвідувального управління РФ. Про це повідомляє Служба державної безпеки Латвії, пише «Главком».

За даними латвійської контррозвідки, затримані збирали та передавали російській військовій розвідці інформацію про оборонну систему Латвії, діяльність союзних сил НАТО та різні види підтримки України.

Зокрема, підозрювані отримували розвідувальні дані про авіабазу Національних збройних сил Латвії, радарні системи та переміщення військової авіації.

Один із затриманих, за даними VDD, на завдання ГРУ проводив розвідку та фотографував військову базу в Адажі з повітря. Для цього він використовував невеликий приватний літак.

Також слідство встановило, що підозрювані здійснювали діяльність, спрямовану на потенційну підтримку розвідувально-диверсійних груп на території Латвії.

Кримінальне провадження щодо затриманих відкрили за статтею кримінального закону Латвії про незаконне збирання та передачу іноземній розвідці нерозголошуваних та інших відомостей за її завданням.

Під час обшуків вилучили велику кількість носіїв інформації, документи та записи. Наразі правоохоронці вивчають вилучені матеріали.

Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває, а латвійські спецслужби обіцяють повідомляти додаткову інформацію відповідно до його перебігу.

Нагадаємо, що в Австралії заарештували 27-річного громадянина Австралії та Росії, якого звинувачують у спробі передати людям, яких він вважав пов’язаними з російською розвідкою, інформацію про українських військових. 

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Теги: Латвія шпигун гібридна війна НАТО ГРУ

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