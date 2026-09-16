Німеччина направить винищувачі у Латвію: причина

Залучення підтримки від союзників по НАТО ініціювала Латвія

Німеччина відправить чотири винищувачі Eurofighter на авіабазу Ліелварде в центральній Латвії, щоб захистити повітряний простір країни під час парламентських виборів, які відбудуться 3 жовтня. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Причиною такого рішення стали неодноразові випадки вторгнення безпілотників на територію країни. Німецькі літаки перебуватимуть у Латвії приблизно тиждень – з кінця вересня до початку жовтня.

Винищувачі з 74-го тактичного авіакрила в Нойбурзі-ан-дер-Донау діятимуть у межах розширеної місії НАТО, що є частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу. Разом із технікою Німеччина також розгорне кілька десятків чоловік особового складу. Залучення додаткової підтримки від союзників по НАТО ініціювала сама Латвія для гарантування безпеки свого повітряного простору напередодні голосування.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія вже тестує гібридний підхід у Латвії, а подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності країни протистояти можливим загрозам. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він зазначив, що Україна активно обмінюється інформацією з відповідними службами та організаціями в Латвії. «Щодо ситуації з безпекою в Латвії – наша країна дуже активно здійснює обмін інформацією з відповідними службами та організаціями в Латвії. Те, що Російська Федерація тестує гібридний підхід у Латвії – це очевидно», – сказав Буданов.

Варто нагадати, що командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Росія може спробувати швидко захопити країни Балтії, як намагалася це зробити у 2022 під час повномасштабного вторгнення.

За словами Бровді, країни НАТО недооцінюють власну готовність протистояти сучасній війні, зокрема масованому застосуванню безпілотників. Він наголосив, що Альянс має готуватися до можливого сценарію російської агресії. «Країни НАТО не готові до дронної війни, крапка», – сказав Бровді.