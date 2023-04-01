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Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України у цьому році

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України у цьому році
Генерал Марк Міллі розповів про допомогу союзників Україні
фото з відкритих джерел

Україні складно вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій, вважає Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не є неможливою. Про це він сказав в інтерв’ю Defense One

«Я не думаю, що це буде зроблено найближчим часом у цьому році», – сказав Міллі.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. «І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні», – зазначив генерал.

«Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання», – додав Міллі.

Нагадаємо, Міллі повідомив, що Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Уже цього понеділка, США оголосять про новий пакет допомоги Україні.

Між іншим, союзники обіцяють Києву високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Теги: війна Україна росія США

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