НАТО проведе в Румунії навчання, які імітуватимуть напад на одного з союзників

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
НАТО проведе в Румунії навчання, які імітуватимуть напад на одного з союзників
Під час навчань відпрацюють реакцію Альянсу на напад на союзника
фото: Profimedia Images

Мета маневрів, що триватимуть майже три місяці – підготовка до захисту східних кордонів НАТО

НАТО організовує масштабні навчання в Румунії за участю 5 тисяч солдатів. В рамках навчань буде імітовано напад на державу-члена НАТО та допомогу, яку нададуть союзники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

Перші іноземні війська прибудуть до Румунії з понеділка. Протягом місяця на дорогах країни можна буде побачити багато бронетехніки та танків, які прямуватимуть до районів, де проходитимуть навчання. Вони відбуватимуться у військових частинах у Чінку, Богаті, Смардані або Капу-Мідії. Були обрані усі ключові райони Румунії, щоб військові могли підготуватися до захисту кожної ділянки румунського кордону.

У маневрах візмуть участь близько 5 тис. солдатів. Окрім румунських військових, на ці навчання також прибудуть солдати з Франції, Бельгії, Іспанії, Люксембургу та Португалії. Вони привезуть із собою й відповідну військову техніку – бронетранспортери, танки та ракетні установки. Іноземні війська залишатимуться в країні до кінця листопада. Мета тримісячних тренувань – підготовка до захисту східних кордонів НАТО.

Бойову групу «Сінку» буде підвищено до рівня бригади. Це означає, що підрозділ «Сінку» буде готовий у будь-який час прийняти приблизно 5000 солдатів у разі надзвичайної ситуації, у разі нападу. Наступним кроком Альянсу є досягнення бойовою групою «Сінку» рівня дивізії, що означатиме, що приблизно у 2027 році, або не пізніше 2028 року «Сінку» зможе прийняти від 15 000 до 20 000 солдатів.

Нагадаємо, у Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25». Понад 30 000 солдатів та 600 одиниць військової техніки Збройних сил Польщі беруть участь в найбільших у 2025 році військових навчаннях. У понеділок Генеральне командування Збройних сил Польщі оголосило про початок навчань «Залізний захисник-25», повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24. Найбільший та найважливіший навчальний захід польської армії спрямований на посилення можливостей стримування Польщі та її союзників.

Маневри проводяться як на полігонах, так і поза їх межами. Генеральний штаб наголошує, що в тактичних операціях будуть використані нові ударні та розвідувальні платформи, а також практичне впровадження уроків, отриманих під час військових операцій в Україні. 

Навчання «Залізний захисник» позиціонують як відповідь Польщі на російсько-білоруські навчання «Захід-2025», заплановані на вересень, у яких, за словами президента України Володимира Зеленського, очікується участь до 150 000 солдатів з Білорусі та Росії. 

