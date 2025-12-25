Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО
МЗС прокоментувало стенограму розмов Путіна з Бушем
фото: МЗС України

У відомстві прокоментували розсекречені стенограми переговорів російського диктатора з президентом США Бушем-молодшим

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що риторика Кремля щодо заперечення суверенітету України з’явилася задовго до повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це МЗС повідомило після оприлюднення розсекречених стенограм переговорів між Путіним та тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що позиція російського лідера щодо України була сформована ще на початку 2000-х років, повідомляє «Главком».

«Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає «першопричиною» війни. Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах», – заявив представник МЗС.

Раніше архів національної безпеки США оприлюднив розсекречені стенограми переговорів між Путіним та 43-м президентом США Джорджем Бушем-молодшим за 2001, 2005 та 2008 роки. Документи демонструють еволюцію російсько-американських відносин – від періоду заявленого «стратегічного партнерства» до появи перших серйозних геополітичних розбіжностей.

У 2001 році, після терактів 11 вересня, Путін позиціонував Росію як союзника США у боротьбі з тероризмом, а Джордж Буш називав РФ «частиною західного світу». У 2005-му під час зустрічей уже обговорювалися «кольорові революції» та ядерна програма Ірану, що ускладнило діалог.

У 2008 році, після Мюнхенської промови Путіна, російський президент публічно попереджав Захід, що прагнення України до членства в НАТО створить «довготривалу зону конфлікту». Розсекречені стенограми засвідчують, що питання суверенітету України та розширення НАТО були ключовими точками напруги у відносинах Росії та США ще задовго до початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: МЗС США путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
16 грудня, 12:12
Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
1 грудня, 10:37
Російський диктатор стверджує, що не збирається нападати на країни ЄС після України 
Росія нападе на Європу? Путін дав гарантію
27 листопада, 16:25
Перша леді США прорекламувала ексклюзивну сумка Unity Bag та натрапила на хейт
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
9 грудня, 22:23
Влітку Росія почала блокування дзвінків через WhatsApp та Telegram
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
9 грудня, 22:16
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
10 грудня, 00:31
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
18 грудня, 01:29
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
19 грудня, 01:59
Син експрезидента США Джо Байдена Гантер Байден прокоментував корупцію в Україні
Син Джо Байдена назвав Україну «гадючим гніздом» та публічно розкритикував свого батька
Вчора, 18:27

Політика

Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ
Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом
Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО
Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО
Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua