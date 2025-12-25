Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО

У відомстві прокоментували розсекречені стенограми переговорів російського диктатора з президентом США Бушем-молодшим

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що риторика Кремля щодо заперечення суверенітету України з’явилася задовго до повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це МЗС повідомило після оприлюднення розсекречених стенограм переговорів між Путіним та тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що позиція російського лідера щодо України була сформована ще на початку 2000-х років, повідомляє «Главком».

«Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає «першопричиною» війни. Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах», – заявив представник МЗС.

Putin denied Ukraine’s right to exist in 2001.



21 years before full-scale invasion and 13 years before the Revolution of Dignity, which he often blames as the “root cause” for the war.



The root cause has always been and remains the imperial tumor in his and other Russian heads. https://t.co/VMYzPZt2Av — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 25, 2025

Раніше архів національної безпеки США оприлюднив розсекречені стенограми переговорів між Путіним та 43-м президентом США Джорджем Бушем-молодшим за 2001, 2005 та 2008 роки. Документи демонструють еволюцію російсько-американських відносин – від періоду заявленого «стратегічного партнерства» до появи перших серйозних геополітичних розбіжностей.

У 2001 році, після терактів 11 вересня, Путін позиціонував Росію як союзника США у боротьбі з тероризмом, а Джордж Буш називав РФ «частиною західного світу». У 2005-му під час зустрічей уже обговорювалися «кольорові революції» та ядерна програма Ірану, що ускладнило діалог.

У 2008 році, після Мюнхенської промови Путіна, російський президент публічно попереджав Захід, що прагнення України до членства в НАТО створить «довготривалу зону конфлікту». Розсекречені стенограми засвідчують, що питання суверенітету України та розширення НАТО були ключовими точками напруги у відносинах Росії та США ще задовго до початку повномасштабної війни.