Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України

Ситуація щодо російських навчань «Захід-2025» в Білорусі під контролем – Коваленко

У вересні заплановані спільні навчання Росії та Білорусі «Захід-2025». Станом на сьогодні воєнних загроз для України з білоруського напрямку немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Ситуація щодо російських навчань «Захід-2025» в Білорусі під контролем. Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні воєнних загроз для України звідти немає. Але інформаційно росіяни будуть цю тему качати», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко не виключає, що під час них можуть відбутися демонстративні дії з білоруського боку.

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.