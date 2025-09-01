Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
Лукашенко наказав перенести навчання вглиб території країни
фото: reuters

У рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, проте сама ядерна зброя використовуватися не буде

У Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За особистим розпорядженням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка навчання були перенесені вглиб території країни. «Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували в різного роду інсинуаціях і можливих провокаціях», – сказав начальник білоруського генштабу генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, в рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, проте сама ядерна зброя використовуватися не буде. «Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати – будемо вчитися», – заявив генерал-майор.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Читайте також:

Теги: Білорусь військові навчання ОДКБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп поговорив з Лукашенко перед тим, як зустрінеться з Путіним на Алясці
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
15 серпня, 19:12
Польща активно захищає власний кордон із Білоруссю
Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю
5 серпня, 15:34
Навчання «Захід-2025» відбудуться у вересні
Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України
11 серпня, 15:59
Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
16 серпня, 13:17
Речниця Лукашенко: ми готові організувати будь-яку зустріч
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
20 серпня, 13:59
Будівництво великого навчального табору для українських та польських військових розпочалося 14 липня
Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату
22 серпня, 18:35
За словами політика, українцям і білорусам призначено «жити поруч у мирі та злагоді»
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
24 серпня, 12:06
Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
25 серпня, 15:46
У Білорусі хочуть встановити ракетні комплекси «Орєшнік»
Лукашенко лякає Захід «Орєшніком»: військовий аналітик пояснив, чи з’являться російські ракети в Білорусі
25 серпня, 16:21

Політика

Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи
Трамп може зустрітися із Зеленським цього тижня – Financial Times
Трамп може зустрітися із Зеленським цього тижня – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
43K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
25K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
6879
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3010
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua