Відповідь на російсько-білоруські навчання: Польща закриває кордон з Білоруссю

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
МВС Польщі: «Ми закриваємо наші кордони з Білоруссю через загрозу, яку становлять навчання «Захід»
фото з відкритих джерел

Призупинення прикордонного руху діятиме в обох напрямках – виїзд з Польщі до Білорусі та в'їзд до країни

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський підписав постанову про тимчасове призупинення прикордонного руху на пунктах пропуску з Білоруссю. Закриття прикордонних пунктів набуде чинності опівночі 12 вересня до подальшого повідомлення, повідомляє «Главком» із посиланням на Прикордонну службу країни. Це рішення є відповіддю уряду на заплановані російсько-білоруські військові навчання «Захід 2025».

Метою призупинення прикордонного руху на пунктах пропуску через кордон з Білоруссю є захист безпеки польського кордону, який також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу.

«Ми закриваємо наші кордони з Білоруссю через загрозу, яку становлять навчання «Захід». Служби Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, а також військові перебувають у стані підвищеної готовності. Це рішення тимчасове. Безпека поляків є нашим пріоритетом. Ми відкриємо прикордонні переходи, коли будемо впевнені, що ситуація не становить для нас загрози», – сказав міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський.

Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках – виїзд з Польщі до Білорусі та в'їзд до країни. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, а водії вантажівок – на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Для вантажного руху будуть закриті три залізничні прикордонні переходи: Кузниця-Біолостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.

До слова, Главком повідомляв, що у Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25». Навчання «Залізний захисник» позиціонують як відповідь Польщі на російсько-білоруські навчання «Захід-2025», заплановані на вересень, у яких, за словами президента України Володимира Зеленського, очікується участь до 150 000 солдатів з Білорусі та Росії. 

Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що «Залізний захисник» є ключовою відповіддю на ці дії. Однак Генеральний штаб наголошує, що польські навчання не спрямовані проти жодної країни. 

Через навчання до кінця вересня майже по всій країні на дорогах очікується збільшення кількості військової техніки. Генеральний штаб запевняє, що рух військових колон буде скоординовано, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Військові також закликають водіїв бути надзвичайно обережними на дорогах.

