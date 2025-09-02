У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»

Маневри позиціонують як відповідь Польщі на російсько-білоруські навчання «Захід-2025»

Понад 30 000 солдатів та 600 одиниць військової техніки Збройних сил Польщі беруть участь в найбільших у 2025 році військових навчаннях. У понеділок Генеральне командування Збройних сил Польщі оголосило про початок навчань «Залізний захисник-25», повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.



Найбільший та найважливіший навчальний захід польської армії спрямований на посилення можливостей стримування Польщі та її союзників.



«Залізний Захисник-25 стартував. На суші, на морі та в повітрі 30 000 солдатів розпочинають найбільші навчання Збройних сил Польщі у 2025 році. Ми перевіримо оборонну готовність на полігонах в Ожиші (Вармінсько-Мазурське воєводство), Устці (Поморське воєводство) та Новій Дембі (Підкарпатське воєводство)», – оголосило Генеральне командування на Платформі X.



Маневри проводяться як на полігонах, так і поза їх межами. Генеральний штаб наголошує, що в тактичних операціях будуть використані нові ударні та розвідувальні платформи, а також практичне впровадження уроків, отриманих під час військових операцій в Україні.

«Інтеграція операцій на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі матиме ключове значення, що безпосередньо призводить до збільшення потенціалу стримування та оперативних можливостей Північноатлантичного альянсу», – повідомляє Генеральний штаб.

Навчання «Залізний захисник» позиціонують як відповідь Польщі на російсько-білоруські навчання «Захід-2025», заплановані на вересень, у яких, за словами президента України Володимира Зеленського, очікується участь до 150 000 солдатів з Білорусі та Росії.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що «Залізний захисник» є ключовою відповіддю на ці дії. Однак Генеральний штаб наголошує, що польські навчання не спрямовані проти жодної країни.

Через навчання до кінця вересня майже по всій країні на дорогах очікується збільшення кількості військової техніки. Генеральний штаб запевняє, що рух військових колон буде скоординовано, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Військові також закликають водіїв бути надзвичайно обережними на дорогах.



Раніше «Главком» повідомляв, що у Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї. У рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, проте сама ядерна зброя використовуватися не буде. У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.