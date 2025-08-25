Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
фото: reuters (ілюстративне)

У навчаннях загалом братимуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців

Керівник Другого департаменту оперативних служб Міндаугас Мажонас повідомив, що в навчаннях «Захід», які пройдуть у вересні, на території Білорусі буде задіяно всього 8 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«За даними нашої розвідки, в навчаннях загалом братимуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. Причому в самій Білорусі буде всього 8 тис., з яких тільки 2 тис. – солдати Росії», – сказав Мажонас. Хоча командувач військовою розвідкою підкреслює, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час цих навчань мінімальна, за його словами, окремі провокації не виключені.

«На даний час ймовірність гібридних атак дуже низька. Щодо провокацій – інциденти можливі під час будь-яких навчань. Можливі такі інциденти, як, наприклад, порушення повітряного простору, а також, можливо, існує невелика ймовірність кіберінцидентів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Як повідомлялося, станом на сьогодні воєнних загроз для України з білоруського напрямку немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також:

Теги: Білорусь росія військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – це завжди наш вибір
Ми маємо говорити однією мовою, інакше...
2 серпня, 18:52
Наслідки атака на завод TheHouse
Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
27 липня, 07:57
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
31 липня, 08:16
Фонд Карнегі: Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає
Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни
3 серпня, 01:19
Момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
30 липня, 17:56
Ethiopian Airlines побоюється західних санкцій через співпрацю з РФ
Ефіопія відмовилася здавати Росії в оренду пасажирські літаки
6 серпня, 21:48
Всі пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені...
Дівчина, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху, втратила батьків
1 серпня, 13:57
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
14 серпня, 09:34
Пожежа внаслідок удару по одному з російський нафтопереробних заводів
Українські удари по НПЗ спричинили паливну кризу в Росії – FT
21 серпня, 16:33

Соціум

Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
Відмова від дзвінків, любов до старих камер. «Дивні» звички зумерів, які бентежать старше покоління
Відмова від дзвінків, любов до старих камер. «Дивні» звички зумерів, які бентежать старше покоління
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
12K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6053
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5816
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua