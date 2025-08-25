Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»

У навчаннях загалом братимуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців

Керівник Другого департаменту оперативних служб Міндаугас Мажонас повідомив, що в навчаннях «Захід», які пройдуть у вересні, на території Білорусі буде задіяно всього 8 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«За даними нашої розвідки, в навчаннях загалом братимуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. Причому в самій Білорусі буде всього 8 тис., з яких тільки 2 тис. – солдати Росії», – сказав Мажонас. Хоча командувач військовою розвідкою підкреслює, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час цих навчань мінімальна, за його словами, окремі провокації не виключені.

«На даний час ймовірність гібридних атак дуже низька. Щодо провокацій – інциденти можливі під час будь-яких навчань. Можливі такі інциденти, як, наприклад, порушення повітряного простору, а також, можливо, існує невелика ймовірність кіберінцидентів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Як повідомлялося, станом на сьогодні воєнних загроз для України з білоруського напрямку немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.