НАТО заохочує Путіна продовжувати війну – Волкер

«Саміт у Вільнюсі фактично повторив те саме, що було сказано у Бухаресті 2008 року»

Відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Про це заявив спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

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«Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили», – сказав він.

Волкер зазначив, що саміт у Вільнюсі фактично повторив те саме, що було сказано у Бухаресті 2008 року: «Місце України у майбутньому в НАТО, але немає процесу, немає часових рамок, немає впевненості, немає щирості в цих словах». Він наголосив, що за останні роки зникли всі ілюзії, що можна нормально жити поруч з Росією.

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«Тому повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить Путіну: давай, воюй далі скільки хочеш...Ми мусили робити навпаки – показати, що намір Путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це», – додав він.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.