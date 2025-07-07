Навіщо Путін посадив ексзаступника міністра оборони РФ? Пояснення британської розвідки

Британська розвідка наголошує, що корупція глибоко вкоренилася у міністерстві оборони Росії і серйозно підриває боєздатність армії

Російська влада прагне обмежувати корупцію в армії, проте не ставить за мету повністю її викорінити. Така система потребує «контрольованого» розкрадання, щоб не руйнуватися зсередини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Згідно зі зведенням, колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова визнали винним у розкраданні та відмиванні коштів і засудили до 13 років позбавлення волі. До арешту у квітні 2024 року Іванов відповідав за масштабні проєкти військового будівництва й закупівель, зокрема – за відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих українських територіях.

Іванов став символом розриву між офіційною риторикою Кремля та реальним станом справ у військово-політичній верхівці Росії. Він – найвідоміший посадовець, засуджений у межах антикорупційної кампанії проти топчиновників. Разом з Івановим під удар потрапили й інші соратники колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Сам Шойгу був відправлений у відставку 12 травня 2024 року і переведений на посаду секретаря Ради безпеки РФ. Це свідчить про масштабні кадрові чистки у найближчому оточенні Володимира Путіна.

Британська розвідка наголошує, що корупція глибоко вкоренилася у міністерстві оборони Росії і серйозно підриває боєздатність армії. Водночас Кремль не прагне повністю викорінити її, оскільки це могло б зруйнувати існуючу систему влади.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова до 13 років колонії за обвинуваченням у розкраданні та легалізації злочинних доходів.

Раніше повідомлялося, що Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення керівництва міністерства оборони РФ. Після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня було заарештовано п'ятьох високопоставлених чиновників міноборони Росії та колишніх військових командирів.