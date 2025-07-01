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Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми
Тимура Іванова затримали у квітні 2024 року за звинуваченням в отриманні хабарів
фото: ТАРС

Суд призначив Іванову штраф у розмірі 100 млн рублів і позбавив його державних нагород

Московський міський суд засудив колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова до 13 років колонії за обвинуваченням у розкраданні та легалізації злочинних доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Також суд призначив Іванову штраф у розмірі 100 млн рублів і позбавив його державних нагород. Суд звернув у дохід держави всі активи Іванова і членів його сім'ї, які були заарештовані раніше.

Колишнього підлеглого Іванова Антона Філатова також засудили до 12,5 року колонії і штрафу в розмірі 25 млн рублів у справі про розтрату. Суд стягнув з Іванова і Філатова понад 3,5 млрд рублів за позовами потерпілих сторін.

Іванова і Філатова звинувачували в розтраті під час купівлі двох поромів для Керченської переправи та виведення понад 3,9 млрд рублів із банку «Інтеркоммерц». Захист Іванова має намір оскаржити ухвалений вирок.

Тимура Іванова затримали у квітні 2024 року за звинуваченням в отриманні хабарів. Тоді ж його заарештували. Рішення у справі про хабарі поки не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення керівництва міністерства оборони РФ. Після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня було заарештовано п'ятьох високопоставлених чиновників міноборони Росії та колишніх військових командирів.

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Теги: Міноборони РФ росія корупція

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