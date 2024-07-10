Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон прокоментував візит прем'єра Індії до Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пентагон прокоментував візит прем'єра Індії до Путіна
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в Росії зустрівся з Путіним
фото: Reuters

США сподіваються, що Індія підтримає зусилля, спрямовані на досягнення тривалого і справедливого миру для України

Індія та Росія мають дуже давні відносини. Втім, Сполучені Штати Америки надалі розглядають Індію як стратегічного партнера, тому продовжуватимуть будуть вести з Нью-Делі «активний діалог». Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

«З погляду США, Індія є стратегічним партнером, з яким ми продовжуємо вести повний і відвертий діалог, включно щодо їхніх відносин з Росією. Але я не думаю, що хтось здивується, якщо Путін спробує представити цей візит таким чином, щоб якось показати, що він не ізольований від решти світу», – наголосив речник Пентагону.

За словами Райдера, російське вторгнення ізолювало РФ від решти світу, і «це далося їй дуже дорогою ціною».

Речник Пентагону також сподівається, що Індія підтримає зусилля, спрямовані на досягнення тривалого і справедливого миру для України.

Тим часом речник Державного департаменту США Метью Міллер висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі війни РФ в Україні. 

«Я стежитиму за публічними заявами прем'єра Моді, щоб дізнатися, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми досить чітко висловили безпосередньо Індії нашу стурбованість їхніми відносинами з Росією», – зазначив речник.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня та оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня. Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга».

За даними ЗМІ, Моді поїхав до Кремля вперше за п'ять років, щоб розвіяти спекуляції через зближення Нью-Делі з Вашингтоном та зменшити вплив Китаю, до якого останнім часом тяжіє Росія.

«Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

До слова, президент Володимир Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою РФ  Володимиром Путіним у день масованого ракетного обстрілу Росією України.

Читайте також: Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото)
 
 
Теги: США Індія Пентагон путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби українські захисники знищили 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів
Втрати ворога станом на 10 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:14
Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору
Президент Зеленський прибув до Вашингтона
Вчора, 18:53
Як актору вдалося виїхати за кордон наразі не відомо
Шоумен Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США
4 липня, 15:28
Депутат Хмельницької обласної ради і власник агропідприємств Олександр Співак фігурує у кримінальному провадженні за фактом «Пособництво державі-агресору»
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка
28 червня, 08:38
У березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін
Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему
25 червня, 08:11
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані
24 червня, 05:59
Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим
15 червня, 13:13
Тетяна Лазарєва ще у лютому 2022 року виїхала з Росії до Іспанії
Стало відомо, за якою статтею Росія оголосила у розшук акторку Тетяну Лазарєву
13 червня, 15:35
Військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом
Росія звільняє ув'язнених жінок для участі у війні в Україні – NYT
11 червня, 04:38

Політика

Винищувачі F-16 на шляху до України – Блінкен
Винищувачі F-16 на шляху до України – Блінкен
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
Пентагон прокоментував візит прем'єра Індії до Путіна
Пентагон прокоментував візит прем'єра Індії до Путіна
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
52K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
28K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua