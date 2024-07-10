Пентагон прокоментував візит прем'єра Індії до Путіна

США сподіваються, що Індія підтримає зусилля, спрямовані на досягнення тривалого і справедливого миру для України

Індія та Росія мають дуже давні відносини. Втім, Сполучені Штати Америки надалі розглядають Індію як стратегічного партнера, тому продовжуватимуть будуть вести з Нью-Делі «активний діалог». Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

«З погляду США, Індія є стратегічним партнером, з яким ми продовжуємо вести повний і відвертий діалог, включно щодо їхніх відносин з Росією. Але я не думаю, що хтось здивується, якщо Путін спробує представити цей візит таким чином, щоб якось показати, що він не ізольований від решти світу», – наголосив речник Пентагону.

За словами Райдера, російське вторгнення ізолювало РФ від решти світу, і «це далося їй дуже дорогою ціною».

Речник Пентагону також сподівається, що Індія підтримає зусилля, спрямовані на досягнення тривалого і справедливого миру для України.

Тим часом речник Державного департаменту США Метью Міллер висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі війни РФ в Україні.

«Я стежитиму за публічними заявами прем'єра Моді, щоб дізнатися, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми досить чітко висловили безпосередньо Індії нашу стурбованість їхніми відносинами з Росією», – зазначив речник.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня та оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня. Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга».

За даними ЗМІ, Моді поїхав до Кремля вперше за п'ять років, щоб розвіяти спекуляції через зближення Нью-Делі з Вашингтоном та зменшити вплив Китаю, до якого останнім часом тяжіє Росія.

«Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

До слова, президент Володимир Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у день масованого ракетного обстрілу Росією України.