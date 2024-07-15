Після замаху на Трампа король Чарльз III написав йому особистого листа

Під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини

Повідомлення було доставлено у неділю через посольство Великої Британії у Вашингтоні

Британський король Чарльз III написав особистого листа колишньому президенту США Дональду Трампу, після того, як Трамп пережив замах на нього під час мітингу в Пенсильванії. Про це пише BBC.

Повідомлення, як вказано, було доставлено у неділю через посольство Великої Британії у Вашингтоні.

Зміст листа не був оприлюднений, але ВВС, як повідомляється, розуміє, що настрої збігаються з тими, про які прем'єр-міністр країни повідомив у вихідні.

Трамп пережив стрілянину, коли виступав на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у суботу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він «приголомшений» нападом. Передбачається, що під час розмови з колишнім президентом США в неділю вдень Стармер висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам та побажав Трампу та постраждалим якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп дістав незначне поранення – куля зачепила вухо. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

До слова, підозрюваний у стрільбі у колишнього президента США Дональда Трампа Томас Крукс перед пострілами в натовп цілився у поліцейського на даху. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на шерифа округу Батлер Майкла Слупа. За його даними, під приціл стрільця потрапив офіцер, який оглядав дах.