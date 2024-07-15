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Мішенню був не лише Трамп? ЗМІ розкрили дії нападника у Пенсильванії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мішенню був не лише Трамп? ЗМІ розкрили дії нападника у Пенсильванії
снайпери Секретної служби США посилено працювали на мітингу Трампа в суботу
фото: Gene J. Puskar

The Washington Post: Нападник цілився в поліцейського на даху перед пострілами у Трампа

Підозрюваний у стрільбі у колишнього президента США Дональда Трампа Томас Крукс перед пострілами в натовп цілився у поліцейського на даху. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на шерифа округу Батлер Майкла Слупа. За його даними, під приціл стрільця потрапив офіцер, який оглядав дах.

За словами співрозмовника, співробітник правоохоронних органів заліз нагору у пошуках підозрілої людини, яку помітили в районі проведення заходу. Шериф зазначив, що поліцейський тримався за край даху, у нього в руках не було зброї, тому коли Крукс навів на нього гвинтівку, він спустився назад. Тоді злочинець почав стріляти по учасників мітингу.

Водночас Washington Post з посиланням на співробітника ФБР пише, що у будинку Крукса знайшли вибуховий пристрій. І це вже другий «підозрілий пристрій» у житлі нападника. «Обидва пристрої були знешкоджені фахівцями з вибухових речовин і зараз вивчаються в лабораторії», – розповіло джерело.

Спеціальний агент ФБР Кевін Роджек, який очолює офіс ФБР у Піттсбурзі, заявив: слідчі не виявили жодних конкретних мотивів, які Томас Метью Крукс міг мати, стріляючи зі зброї в колишнього президента Дональда Трампа в суботу ввечері.

Раніше Трамп розповів, що лікар назвав дивом той факт, що колишній президент США вижив після замаху на мітингу. За його словами, він «мав загинути», проте вчасно повернув голову вправо, щоб прочитати написи на плакатах про нелегальних мігрантів.Трамп додав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом.

Водночас країна-агресор теж вирішила не стояти осторонь події. У Сполучених Штатах Америки неодноразово траплялися приклади насильства всередині країни під час політичної боротьби, тому замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа не є виключенням. Про це йдеться в офіційному коментарі Кремля у відповідь на інцидент у штаті Пенсильванія.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США США поранення злочинець президент політика

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