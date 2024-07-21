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Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію»
Колишній президент США пожалівся на те, що демократи звинувачують його в загрозі демократії
фото: AP

Трамп провів перший мітинг після замаху

Кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. Про це пише The Hill.

Під час передвиборчого заходу в в Гранд-Рапідс, штат Мічиган, на якому були присутні тисячі прихильників колишнього президента, Трамп назвав замах на нього «актом жертвопринесення». 

Він пожалівся на те, що демократи часто звинувачують його в загрозі демократії.

«Минулого тижня я отримав кулю за демократію. Що, в біса, я зробив проти демократії?» – сказав він.

На відміну від мітингу в Пенсільванії, захід у Гранд-Рапідсі проводився в закритому приміщенні. Це дозволило співробітникам служби безпеки ретельно спостерігати за натовпом.

Біла пов'язка, яка закривала поранене вухо Трампа під час з'їзду республіканців, на цій зустрічі була замінена непомітним пластиром тілесного кольору. 

Нагадаємо, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

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Теги: США Дональд Трамп президент

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