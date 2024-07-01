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Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням
Перша леді США Джилл Байден переконала лідера США залишитися в президентських перегонах
фото з відкритих джерел

Родина заохотила Байдена не залишати президентські перегони та висловила «однозначну підтримку»

Найближчі родичі Джо Байдена підтримали його і закликали не залишати президентські перегони на тлі широкої критики в медіа через невдалі дебати з Дональдом Трампом. Про це пишуть низка ЗМІ, зокрема CNN, AP та The Guardian з посиланням на ознайомлені джерела.

Перша леді США Джилл Байден, а також діти й онуки Байдена зібралися в заміській резиденції Кемп-Девіді в неділю, 30 червня. Вони заохотили Байдена не залишати президентські перегони та висловили «однозначну підтримку». Джерела AP стверджують, що родина Байдена впевнена – 81-річний Байден зможе бути президентом США і наступний термін, попри вік.

Крім того, дехто з родичів президента критикував штаб Байдена через його підготовку до дебатів із Трампом. Так, вони цікавилися, як представники штабу готували президента і чи могли вони зробити щось краще, а також обговорювали, чи слід когось звільнити. Однак поки не йдеться про серйозні кадрові перестановки.

За даними медіа, найрішучіші голоси, які закликали Байдена залишитися в президентських перегонах, лунали від його дружини Джилл і сина Хантера.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

До слова, європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати.

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Теги: Джозеф Байден США вибори у США президент дебати

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