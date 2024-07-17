ФБР зайшло в глухий кут у розслідуванні замаху на Трампа

ФБР не змогло виявити мотив Крукса, що стріляв у Трампа

ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб. Про це пише Associated Press. Відомо, що певних політичних поглядів у молодої людини не було, він щодня зазнавав цькування у школі.

За даними агентства, навіть розблокування телефону Крукса та вивчення вмісту його комп'ютера, машини та будинку, опитування понад 100 людей не пролили світло на його мотиви. Владі вдалося скласти уривчастий портрет стрільця. Він здавався однокласникам «розумним, але замкнутим», часто ходив у навушниках, а за обідом вважав за краще сидіти на самоті.

За словами одного з учнів, Крукс у школі зазнавав щоденного цькування за зовнішній вигляд. Молода людина носила дивний одяг і продовжувала одягати маску навіть після закінчення пандемії коронавірусу.

За даними Associated Press, також незрозумілі політичні погляди стрільця. У день присяги президента США Джо Байдена він пожертвував демократам 15 доларів, але в штаті Пенсільванія був зареєстрований як республіканець. Правоохоронні органи поки не знайшли передсмертної записки, нотаток чи постів у соцмережах, які б пролили світло на причину замаху на колишнього президента.

Кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.