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Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
Затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи
фото: CBŚP

За даними слідства, підозрювані вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи вбити викрадених людей або продати їхні органи

Польські правоохоронці затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях мігрантів з метою викупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Зазначається, що всі четверо легально перебували на території Польщі. За їхніми даними, підозрювані організовували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь. Про діяльність банди стало відомо в середині червня після звернення гуманітарної організації до Центрального управління слідчої поліції Польщі. Активісти отримали повідомлення англійською мовою про викрадення двох громадян Ефіопії. Злочинці вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи вбити викрадених або продати їхні органи. До повідомлення додали фото зв’язаних і оголених чоловіків.

За версією слідства, викрадачі застосували зброю, відібрали у потерпілих гроші та телефони, а потім перевезли їх у багажнику автомобіля до міста Любін. Родинам потерпілих надіслали вимоги про викуп. Постраждалим вдалося втекти, їх помітили місцеві жителі, які звернулися до прикордонників. Після цього частина банди втекла до Латвії, де викрала трьох громадян Малі. Зловмисники зв’язали чоловіків, одного з них жорстоко побили, прив’язали до дерева та знімали катування на відео, яке надіслали родині з вимогою викупу.

Польська поліція разом із правоохоронцями Латвії, Литви та Естонії встановила особи підозрюваних. Наприкінці червня за участі контртерористичних підрозділів трьох учасників банди затримали на трасі поблизу Острува Мазовецького, четвертого – у місті Сквежина Любуського воєводства. За даними правоохоронців, найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику – 20.

Усім затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи, викраденнях із вимаганням викупу та незаконному перетині кордону. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. За інформацією слідства, деякі учасники банди досі перебувають на волі.

Нагадаємо, уряд Данії у понеділок, 30 червня 2025 року, запропонував полегшити бізнесу доступ до іноземної робочої сили, дещо послабивши традиційно жорсткі імміграційні обмеження.

До слова, президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами.

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Теги: Польща українці мігранти

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