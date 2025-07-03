Президент Польщі розповів, чим займатиметься після завершення своєї каденції

Польський президент: «Якщо буде потреба служити Республіці Польща, взявши на себе конкретні завдання у вигляді виконання якоїсь функції, то я, безперечно, візьмуся за це»

Дуда заявив, що погодився б на пропозицію очолити польський уряд

Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після завершення свого терміну на посаді «без вагань» погодився б на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Як зазначив Дуда, якщо «буде потреба служити Республіці Польща, взявши на себе конкретні завдання у вигляді виконання якоїсь функції, то я, безперечно, візьмуся за це». Політик вказав на функцію «прем'єр-міністра, який би уклав нову коаліційну угоду». «Якби мені зробили таку пропозицію, я б не вагався», – заявив він.

На запитання, чи надходять до нього такі пропозиції, офіційні чи неофіційні, Дуда відповів, що ні. Водночас Дуда наголосив, що його «участь у парламентських виборах є виключеною».

Польський президент також відповів на запитання, чи отримує пропозиції роботи від міжнародних інституцій. За його словами, «на сьогодні у світі, принаймні на цей момент, немає політичного клімату, сприятливого для того, щоб політики консервативного профілю займали посади у важливих міжнародних інституціях». Водночас Дуда зазначив, що ситуація може змінитися в найближчі роки, і він намагатиметься реагувати на будь-які виклики так, «щоб це принесло якомога більше користі для Польщі».

Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, попри численні скарги щодо порушень під час голосування. Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким встановлюється 11 липня днем пам’яті поляків, які загинули внаслідок дій Української Повстанської Армії та Організації Українських Націоналістів на Волині під час Другої світової війни.