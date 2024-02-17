«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні

Позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, запевнив Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прокоментував війну в Україні під час Мюнхенській конференції

Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої «кризи в Україні», проте сидіти «склавши руки та спостерігати» не буде. Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

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«Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення», – заявив Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.

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«Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль», – підкреслив міністр.

Окремо він додав, що між Китаєм та Росією існують «нормальні відносини, як у великих країн». І запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.

«Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні», – зазначив Ван Ї.

Раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.

До слова, ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія.