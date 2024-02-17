Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні
Позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, запевнив Ван Ї
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прокоментував війну в Україні під час Мюнхенській конференції

Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої «кризи в Україні», проте сидіти «склавши руки та спостерігати» не буде. Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

«Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення», – заявив Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.

«Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль», – підкреслив міністр.

Окремо він додав, що між Китаєм та Росією існують «нормальні відносини, як у великих країн». І запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.

«Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні», – зазначив Ван Ї.

Раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.

До слова, ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія.

Читайте також: Китай хоче завершення війни? У цьому є логіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постійний представник Китаю в ООН заявив, що деякі країни мають «припинити підливати масло у вогонь» у питанні України
Китай звернувся до США через допомогу Україні
14 лютого, 18:17
Сі Цзіньпін постав перед серйозними викликами в китайській економіці
Китай хоче завершення війни? У цьому є логіка
13 лютого, 09:07
Китайські компанії звинувачують у «сприянні військовому і технологічному посиленню Росії»
ЄС вперше може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу Росії – Bloomberg
12 лютого, 18:13

Політика

«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні
«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні
Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви
Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України
Президент назвав два можливі кінці для Путіна
Президент назвав два можливі кінці для Путіна
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції (трансляція)
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції (трансляція)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Московська церква вирушає в тур Україною
26K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
6600
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
4806
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
4507
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
4174
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua