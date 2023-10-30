Скандал із «полюванням» на ізраїльтян у Дагестані: що наразі відомо

Понад 150 учасників конфлікту затримані та доставлені до відділків поліції для подальшого розгляду

Вчора, 29 жовтня, у Махачкалі розлючений натовп влаштував справжнє «полювання» на євреїв – їх розшукували на борту з Ізраїлю та вимагали вигнати з республіки. Станом на зараз багато учасників конфлікту вже затримано.

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Голова Дагестану Сергій Меліков заявив про порушення кримінальних справ щодо «низки фактів, які стали прецедентом вчорашніх подій», а також заявив, що «прощення не буде нікому». За його словами, причиною протестів стали «спроби дестабілізувати ситуацію з-за кордону, зокрема, проукраїнськими телеграм-каналами».

Станом на зараз поліція встановила особи понад 150 активних учасників заворушень в аеропорту, 60 з них вже затримані та доставлені до поліцейських відділків для подальшого розгляду. У масових заворушеннях постраждалио дев'ять співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні, повідомляє МВС Росії.

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«У результаті вжитих заходів співробітниками МВС у Республіці Дагестан у взаємодії з іншими правоохоронними структурами ці порушення припинені. Наразі аеропорт повністю перебуває під контролем органів правопорядку», – йдеться у повідомленні.

Після приземлення місцеві оточили літак та навіть вибралися на крило

Після чуток про розправу над євреями літак зробив коло, та зрештою приземлився, після чого агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування, а згодом і на злітну смугу. Повідомляється, що вийти до аеропорту протягом дня закликали дагестанські та іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси.

Окрім людей, до аеропорту стягнули силовиків з військовою технікою, однак правоохоронці у конфлікт не втручалися. Напередодні у дагестанських спільнотах у обговорювалися чутки про те, що літак із Ізраїлю привезе біженців, які можуть осісти в республіці.

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Постраждали десятки людей, деякі з них перебувають у важкому стані

Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей. З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані, ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно. Аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден, попередньо до 6 листопада.

На події у Дагестані відреагували прем'єр та МЗС Ізраїлю, а також президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі – це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів. Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань, причому аналогічні заяви звучали і з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.