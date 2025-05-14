«Укрнафта» отримала нового очільника

Ткачук очолюватиме компанію до ухвалення остаточного рішення наглядової ради

Наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії фінансового директора Юрія Ткачука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Ткачук очолюватиме компанію до ухвалення остаточного рішення щодо повноважень постійного керівника. За словами пресслужби, фахівець має глибоке розуміння внутрішніх процесів «Укрнафти» та стратегічних напрямків її розвитку. Це дозволить зберегти стабільність управління, забезпечити безперервну операційну діяльність та реалізувати ключові ініціативи.

Нагадаємо, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Корецький – український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів. Він був очільником «Укрнафти», а також «Укртатнафти» з листопада 2022 року.

Попередній глава «Укрнафти» задекларував 26,66 млн грн заробітної плати за 2024 рік. Зокрема, 15,47 млн грн зарплати Корецький отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.

Наприклад, у 2023-му за управління цими двома держпідприємствами він отримав 28,21 млн грн: 15,59 млн грн в «Укрнафті» та 12,62 млн грн в «Укртатнафті».

Як повідомлялося, «Укрнафта» виявила стороннє втручання у викидну лінію однієї зі свердловин на території Великобубнівського родовища нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз».

До слова, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.