Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрнафта» отримала нового очільника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрнафта» отримала нового очільника
Фахівець має глибоке розуміння внутрішніх процесів «Укрнафти» та стратегічних напрямків її розвитку
фото: ukrnafta.com

Ткачук очолюватиме компанію до ухвалення остаточного рішення наглядової ради

Наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії фінансового директора Юрія Ткачука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Ткачук очолюватиме компанію до ухвалення остаточного рішення щодо повноважень постійного керівника. За словами пресслужби, фахівець має глибоке розуміння внутрішніх процесів «Укрнафти» та стратегічних напрямків її розвитку. Це дозволить зберегти стабільність управління, забезпечити безперервну операційну діяльність та реалізувати ключові ініціативи.

Нагадаємо, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Корецький – український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів. Він був очільником «Укрнафти», а також «Укртатнафти» з листопада 2022 року.

Попередній глава «Укрнафти» задекларував 26,66 млн грн заробітної плати за 2024 рік. Зокрема, 15,47 млн грн зарплати Корецький отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.

Наприклад, у 2023-му за управління цими двома держпідприємствами він отримав 28,21 млн грн: 15,59 млн грн в «Укрнафті» та 12,62 млн грн в «Укртатнафті».

Як повідомлялося, «Укрнафта» виявила стороннє втручання у викидну лінію однієї зі свердловин на території Великобубнівського родовища нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз».

До слова, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

Читайте також:

Теги: Укрнафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Врізку було зроблено за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном
Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі
8 травня, 10:14
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик
21 квiтня, 16:36
Керівник «Укрнафти» й «Укртатнафти» Сергій Корецький задекларував 26,66 млн грн заробітної плати у 2024 році
Глава «Укрнафти» засвітив свої… три зарплати
17 квiтня, 16:29

Бізнес

«Укрнафта» отримала нового очільника
«Укрнафта» отримала нового очільника
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити
Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити
Трактористи очолюють рейтинг найзатребуваніших професій
Трактористи очолюють рейтинг найзатребуваніших професій
Новий магістральний водогін будують на Миколаївщині: сталь постачає Метінвест
Новий магістральний водогін будують на Миколаївщині: сталь постачає Метінвест
Перший міністр транспорту незалежної України звернувся до Укрзалізниці
Перший міністр транспорту незалежної України звернувся до Укрзалізниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
66K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
44K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
22K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
11K
«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua