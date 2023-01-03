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Німеччина готова заарештувати російські активи, аби допомогти Україні – Bloomberg

Олександра Садова
glavcom.ua
Німеччина готова заарештувати російські активи, аби допомогти Україні – Bloomberg
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини поки не зайняв офіційної позиції щодо вилучення російських активів через розбіжності у правлячій коаліції

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України щодо військові репарації, але поки не зайняв офіційної позиції щодо вилучення російських активів через розбіжності у правлячій коаліції.

Якщо Берлін зможе вирішити власні питання, це може надати нового імпульсу для дискусій в Європейському Союзі та чинити тиск на США з метою арешту активів, таких як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на вторгнення Росії.

Німецькі чиновники анонімно розповіли виданню, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає, щоб арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути варіантом.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює пробізнесових вільних демократів, більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація російських активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент.

ЄС та партнери з клубу багатих країн «Великої сімки» заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російських центробанків. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів, що належать російським бізнесменам, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Замість повного вилучення більш ймовірним шляхом з юридичної точки зору може бути накладання арешту на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських військових злочинів. Однак такі справи можуть зайняти роки, щоб пробитися через суди, що могло б звести таку ініціативу до простого символізму.

Деталі дискусій показують, що потенціал арешту активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був скоординований із союзниками і юридично чіткий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Очільник України розповів Рютте про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про оборонні потреби України.

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Теги: росія Німеччина війна арешт

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