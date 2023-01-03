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Politico: ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії з бізнесом у Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Politico: ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії з бізнесом у Росії
Наразі жодні європейські ліки ще не були вилучені українського з ринку
Фото з відкритих джерел

Наразі під дію закону підпала лише угорська компанія Gedeon Richter

У Європейському Союзі не згодні із закликами України покарати санкціями європейські фармацевтичні компанії, які все ще працюють в Росії, пише Politico.

Широкомасштабні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, різко скоротили російський імпорт всього – від німецьких автомобілів до французьких дизайнерських брендів. Виняток становлять ліки, які ЄС звільнив від санкцій з гуманітарних міркувань.

Вилучення фармацевтичних препаратів з-під санкцій – поширена практика. У санкціях проти Ірану також є виняток для ліків. І ліки не були включені до санкцій ООН проти Іраку в 1990-х роках.

«ЄС стурбований тим, що його союзник і майбутній член перетворює на зброю вкрай необхідні ліки, а також тим, що це зашкодить інтересам європейського бізнесу», - пише видання.

Наприкінці травня Україна внесла зміни до законодавства, які надали їй широкі повноваження щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов'язаними з Росією. А в жовтні вона зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії, незважаючи на заперечення Брюсселя.

Видання наводить дані внутрішньої оцінки Єврокомісії, за якими 19 компаній – в основному з ЄС – знаходяться під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу в 1,7 мільярда євро.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс порушив це питання з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час недавньої поїздки до Києва.

Відповідаючи на запитання Politico про закон на нещодавній конференції в Парижі, Шмигаль сказав, що «уряд прийняв це рішення, яке регулює можливість для компаній, які виробляють ліки, продавати ці ліки на українському ринку».

«Ми дозволили всім європейським компаніям продавати в Україні всі ліки, які виробляються в усіх європейських країнах, в усьому світі, тільки не в Росії», – сказав Шмигаль, додавши, що Київ і Брюссель «обговорили це, і мені здається, що це зараз вирішено».

У розмові з виданням заступник міністра економіки України Тарас Качка применшив значення розбіжностей, назвавши їх «торговим подразником». За його словами, нічого не було остаточно вирішено, і жодні ліки ще не були вилучені з ринку.

Наразі під дію закону підпала лише будапештська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Комісія, створена для прийняття рішення про відсторонення компаній від українського ринку, проголосувала за заборону угорської компанії, яка виробляє все – від ліків для серця до антипсихотичних препаратів. Загалом під загрозою вилучення з ринку – 35 препаратів, хоча офіційного розпорядження про це ще немає.

Не виключено, що за цим стоять і політичні міркування. Хоча український уряд заперечує будь-які політичні мотиви такого рішення, Угорщина Віктора Орбана зволікає із засудженням вторгнення та наданням допомоги Україні.

Згідно з останнім звітом про прибутки Gedeon Richter, Росія є другим за величиною ринком компанії. За дев'ять місяців 2022 року вона заробила 232 мільйони євро, продавши ліки в країні за перші дев'ять місяців 2022 року.

Ще дві компанії перебувають під пильною увагою: словенська Krka та Berlin Chemie, німецька дочірня компанія італійської Menarini Group, які разом виробляють близько 300 медичних препаратів.

До слова, українці відтепер мають можливість в онлайн режимі відстежувати інформацію про потрібні їм ліки. Міністерство охорони здоров'я спільно з компанією «Медичні закупівлі України» в експериментальному режимі 2 січня 2023 року запустили електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

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Теги: війна росія бізнес санкції Європа фармринок

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