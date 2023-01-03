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Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Марк Рютте та Володимир Зеленський під час зустрічі в Україні 11 липня
Офіс президента

Рютте обговорив із Зеленським оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави написав у Telegram.

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому «Рамштайні», – йдеться в повідомленні.

Очільник України розповів Рютте про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про оборонні потреби України.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів, міністром оборони та міністром зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів.

Нагадаємо, що Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула €987 млн.

До слова, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Теги: Україна Володимир Зеленський Нідерланди війна окупанти росія

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