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Фінляндія запропонує ЄС заборонити туристичні візи для росіян через загрозу диверсій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Фінляндія запропонує ЄС заборонити туристичні візи для росіян через загрозу диверсій
Фінляндія ще у вересні 2022 року припинила впускати російських туристів
фото з відкритих джерел

В Євросоюзі вже тривають дискусії щодо внесення змін до законодавства, які дозволять обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Гельсінкі виступить із ініціативою щодо зупинки видачі туристичних віз громадянам РФ на майбутньому саміті лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня. Про це пише «Главком» із посиланням на Yle.

Очільник фінського уряду наголосив, що прийом російських туристів та їхнє вільне пересування Європою становить пряму загрозу на тлі ризиків організації диверсій з боку Росії.

Сама Фінляндія ще у вересні 2022 року припинила впускати російських туристів та видавати їм турвізи, а з грудня 2023 року повністю закрила всі сухопутні пункти пропуску на кордоні з РФ. Окрім цього, у 2025 році країна законодавчо заборонила росіянам купувати нерухомість, а з лютого 2026 року розпочала перегляд раніше укладених угоди «заднім числом».

Ініціативу Фінляндії щодо посилення візового режиму раніше підтримала Швеція, закликавши Єврокомісію обмежити росіянам доступ до розваг та відпочинку в Європі, поки РФ обстрілює цивільну інфраструктуру України. Наразі в Євросоюзі вже тривають дискусії щодо внесення змін до законодавства, які дозволять обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян або тим, хто здійснює «необов'язкові поїздки».

Як відомо, європейські служби безпеки в конфіденційних розмовах із журналістами Welt am Sonntag і The Telegraph розповіли, що очікують у найближчі місяці нових російських диверсій, кібератак та інших гібридних операцій. 

Серед можливих сценаріїв – диверсії, кібератаки, погрози, замахи, а також тиск на керівників оборонних компаній, які співпрацюють з Україною. Високопоставлений представник НАТО повідомив виданням, що Альянс очікує агресивнішої риторики Москви та розширення гібридних атак у Європі. Аналітики німецького уряду також прогнозують посилення таких дій.

Нагадаємо, 2 жовтня українська розвідка повідомила, що російські спецслужби готують нові гібридні операції в країнах ЄС і НАТО. Серед можливих цілей ГУР називає військові об’єкти, критичну інфраструктуру, системи зв’язку та приймальні станції Starlink. Для цього Москва, за даними розвідки, планує залучити в Європі агентів, завербованих ГРУ й ФСБ.

Теги: Фінляндія Європа візи росіяни

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