У Держдумі РФ працевлаштувалися соратники Януковича: які посади вони отримали

Колишні українські посадовці та представники «Партії регіонів» очолили й отримали посади заступників голів парламентських комітетів Росії

Соратники експрезидента України Віктора Януковича увійшли до нового складу Державної думи РФ і отримали керівні посади в парламентських комітетах. Серед них – ексголова Національного банку України Сергій Арбузов, колишні українські чиновники та керівники окупаційних адміністрацій. Російські видання назвали це неофіційною «фракцією Януковича». Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Зокрема, Сергій Арбузов, який за президентства Януковича очолював уряд і Національний банк України, став першим заступником голови комітету Держдуми з енергетики. До російського парламенту він пройшов від партії «Справедлива Росія».

Інший колишній український високопосадовець Дмитро Ворона за часів Януковича був заступником міністра внутрішніх справ і заступником міністра юстиції, а згодом очолював Державну реєстраційну службу України. У 2022 році окупаційна влада призначила його російським сенатором від захопленої частини Запорізької області. Тепер він став депутатом Держдуми.

Які посади отримали колишні українські посадовці

Галина Данильченко, яка після захоплення Мелітополя очолила окупаційну адміністрацію міста, стала першою заступницею голови комітету Держдуми із захисту сім’ї.

Яніна Павленко, колишня директорка підприємства «Массандра» та очільниця російської окупаційної адміністрації Ялти, отримала посаду заступниці голови комітету з аграрних питань.

Тетяна Лобач, яка до окупації представляла «Партію регіонів» у Севастополі, стала першою заступницею голови комітету з туризму. Вона засідає в Держдумі з 2021 року та переобралася за севастопольським округом.

За даними видання «Можем объяснить», усі згадані політики, крім Арбузова, пройшли до Держдуми від «Єдиної Росії». Вони отримали посади в комітетах, які опікуються енергетикою, захистом сім’ї, аграрними питаннями та туризмом.

Що відомо про справи проти колишніх соратників Януковича

Щодо частини цих політиків в Україні є кримінальні провадження. Дмитра Ворону заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору. Галину Данильченко обвинувачують у колабораційній діяльності, Яніну Павленко підозрюють у такій самій діяльності, а Тетяну Лобач – у державній зраді.

Варто нагадати, що у столовій Державної думи Росії на початку осінньої сесії перейменували котлету по-київськи. Тепер на ціннику біля страви зазначено назву «котлета зі вершковим маслом».