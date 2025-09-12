Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків

Німецькі генерали вважають, що Росія буде здатна на масштабний напад на західних союзників у 2029 році

Задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії. Цю кількість додадуть до існуючих 62 тис. для досягнення нових цілей НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.



«Вкрай важливо, щоб армія була достатньо готова до війни до 2029 року та забезпечила можливості, які Німеччина обіцяла (НАТО) до 2035 року», – написав командувач Сухопутних сил Німеччини Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику штабу оборони Карстену Бройеру. Він додав, що досягнення цих цілей неможливе з урахуванням затвердженої чисельності особового складу, яка також включає 37 000 неактивних військовослужбовців.

Німеччина вже почала розширювати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, не в останню чергу завдяки створенню німецької бригади в Литві, яка налічуватиме близько 5000 військовослужбовців, та розгортанню військово-морського патруля в Балтійському морі для протидії підводним саботажам. Майс закликав до збільшення чисельності військовослужбовців приблизно на 45 000 осіб до 2029 року – року, коли, за словами очолюваного США Альянсу, Росія, за її очікуваннями, буде здатна на масштабний напад на західних союзників.



Крім того, для досягнення цілей НАТО, узгоджених на червневому саміті, та створення резервів для війни на виснаження, подібної до тієї, яку Росія веде в Україні, Майс прогнозує потребу в ще 45 000 військовослужбовців до 2035 року. Він також закликав до виділення приблизно 10 000 додаткових військ для посилення територіальної оборони.



У червні міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що Німеччині знадобиться до 60 000 додаткових військовослужбовців у всіх видах збройних сил для досягнення нових цілей НАТО, що збільшить майбутню чисельність збройних сил Німеччини, Бундесверу, приблизно до 260 000 осіб. Однак, за даними міністерства, їм ще не вдалося досягти мети у 203 000 військовослужбовців, встановленої у 2018 році, і вони залишаються недоукомплектованими приблизно на 20 000 штатних військовослужбовців.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Німеччині створено Раду національної безпеки через загрозу з боку РФ. Німецькі чиновники описують новостворений орган як «нове ядро архітектури безпеки Німеччини». Він об'єднує два попередні органи: федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, та кабінет безпеки, що скликається для прийняття рішень у кризових ситуаціях. Мерц заявив, що рада займатиметься як довгостроковим плануванням «інтегрованої політики безпеки» країни, так і «загальними питаннями національної безпеки, що лежать на перетині внутрішньої, зовнішньої, економічної та цифрової безпеки»

За словами німецьких чиновників, рада буде регулярно збиратися для обговорення стратегічних питань, а також швидко скликатися в кризових ситуаціях. Вони стверджують, що об'єднання цих функцій в одному постійному органі сприяє «професіоналізації архітектури безпеки Німеччини».