Трамп заявив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу

Президент США стверджує, що завдяки співпраці з владою Венесуели скасував раніше заплановану операцію

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував другу хвилю атак на Венесуелу після звільнення політв'язнів і на тлі налагодження співпраці в нафтогазовій галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Сполучених Штатів у дописі в соцмережі Truth Social.

«Венесуела звільняє велику кількість політичних в’язнів на знак «прагнення до миру». Це дуже важливий і розумний жест. США і Венесуела добре співпрацюють, особливо в тому, що стосується відновлення їхньої нафтогазової інфраструктури в набагато більшому, досконалішому і сучаснішому вигляді», – каже він.

Очільник США наголосив, що через цю співпрацю «скасував раніше очікувану другу хвилю атак, яка, схоже, не буде потрібна». Водночас він додав, що всі американські кораблі залишаться на місці з міркувань безпеки.

Коментарі Трампа з'явилися через кілька годин після того, як він в інтерв'ю Fox News зазначив, що лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо приїде до Вашингтона наступного тижня, хоча раніше відкидав ідею співпраці з нею, заявивши, що Мачадо «не має підтримки та поваги в країні».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро американськими військами

До слова, президент США Дональд Трамп розглядає можливість забезпечити своїй країні домінування в нафтовій промисловості Венесуели, що допоможе знизити нафтові ціни до бажаного рівня в $50 за барель. План, який опрацьовують у Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela, зокрема через участь у купівлі та збуті основної частини видобутої нею нафти.