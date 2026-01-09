Головна Світ Політика
США показали відео захоплення танкера Olina

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США показали відео захоплення танкера Olina
Судно потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти
скриншот з відео Південного командування збройних сил США

Міністерка внутрішньої безпеки США заявила, що операції із захоплення підсанкційних танкерів продовжаться

Сполучені Штати офіційно підтвердили затримання підсанкційного нафтового танкера Olina в Карибському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Південного командування США.

Зазначається, що морські піхотинці та моряки з об’єднаної оперативної групи «Південний спис» висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер.

«Як ще один танкер тіньового, підозрюваний у перевезенні нафти, що підпадає під ембарго, це судно покинуло Венесуелу, намагаючись уникнути перехоплення американськими силами. «Тіньові флоти» не втечуть від правосуддя. Вони не зможуть сховатися під фальшивими заявами про національність», – повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Американська чиновниця наголосила, що Берегова охорона США буде затримувати підсанкційні нафтові танкери, забезпечувати дотримання законодавства та міжнародного права, а також «ліквідовувати ці джерела фінансування незаконної діяльності, включаючи наркотероризм».

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляв, що Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

За даними джерел ЗМІ, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.

Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

До слова, США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Marinera, який раніше називався Bella I, який було затримано в Атлантичному океані.

