Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу

Дипломатичне представництво Катару в Києві зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ

Зовнішньополітичне відомство Катару висловило жаль з приводу завданих збитків

Міністерство закордонних справ Катару відреагувало на пошкодження будівлі посольства у Києві російським дроном під час масованого удару в ніч на 9 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу завданих збитків і підтвердило, що унаслідок російського удару ніхто з працівників дипустанови не постраждав. Варто зазначити, що МЗС не згадало Росію та не звинуватило її у порушенні міжнародного права.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Під час масованого удару росіяни пошкодили будівлю посольства Катару.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж. Сибіга закликав «країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії».

Раніше російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час одного з масованих обстрілів. Крім того, у ніч на 28 серпня 2025 року окупанти вдарили по посольству Азербайджану.