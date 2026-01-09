США захопили танкер «тіньового флоту» Olina

Судно, яке раніше називалося Minerva M, перебуває під санкціями за транспортування російської нафти

Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що американські військові піднялися на борт нафтового танкера та продовжують стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели та з неї.

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти. За даними джерел, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.

Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти. Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

До слова, США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Marinera, який раніше називався Bella I, який було затримано в Атлантичному океані.