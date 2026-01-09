Головна Світ Політика
search button user button menu button

США захопили танкер «тіньового флоту» Olina

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США захопили танкер «тіньового флоту» Olina
Сполучені Штати наклали санкції на танкер 10 січня 2025 року
фото: MarineTraffic (ілюстративне)

Судно, яке раніше називалося Minerva M, перебуває під санкціями за транспортування російської нафти

Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що американські військові піднялися на борт нафтового танкера та продовжують стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели та з неї.

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти. За даними джерел, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.

Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти. Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

До слова, США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Marinera, який раніше називався Bella I, який було затримано в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: нафта США флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
13 грудня, 2025, 07:59
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Олександра Бурико обіймала посаду заступниці голови правління банку
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
31 грудня, 2025, 06:46
Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
7 сiчня, 05:41
У місті Старий Оскол Білгородської області Росії пролунали вибухи
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
6 сiчня, 22:43
Рішення Еймса зрадити ЦРУ було зумовлене не стільки ідеологічними сумнівами, скільки потребою в грошах
Скомпрометував понад 100 операцій. У США помер один з найвідоміших агентів КДБ
7 сiчня, 13:51
Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії
7 сiчня, 12:21
Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру
Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС
7 сiчня, 12:24

Політика

США захопили танкер «тіньового флоту» Olina
США захопили танкер «тіньового флоту» Olina
«Я зупинив вісім воєн». Трамп поскаржився на Нобелівський комітет
«Я зупинив вісім воєн». Трамп поскаржився на Нобелівський комітет
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія
Трамп планує обвалити ціни на нафту: які наслідки матиме Росія

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua