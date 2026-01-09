Джорджа Мелоні закликала ЄС відновити діалог із Путіним

Прем'єр-міністерка Італії підтримала заяву президента Франції Еммануеля Макрона

Європейському Союзу варто відновити діалог із Путіним щодо досягнення миру в Україні. Щоб ЄС не втрачав впливу у перемовинах. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Відповідну заяву Джорджа Мелоні зробила, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона. Президент також говорив про відновлення розмови з президентом Росії. «Я вважаю, що Макрон має рацію, настав час Європі поговорити з Росією», – сказала прем'єр-міністерка Італії.

Водночас Джорджа Мелоні зауважила, що переговори з Путіним матимуть «обмежений ефект». Крім цього, вони навіть можуть принести користь російському лідеру. Зокрема, за умови якщо переговори будуть вести «окремими кроками в безладному порядку». «Останнє, що я хочу зробити для Путіна – це надати йому послугу», – зазначила Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України. За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським наполягала на необхідності «певних болючих поступок» з українського боку для завершення війни. Водночас український лідер звернувся до неї з проханням допомогти пом'якшити позицію Дональда Трампа.

Раніше «Главком» писав про те, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія повідомила, що італійська пропозиція щодо гарантій безпеки для України, яка базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників.