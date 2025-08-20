Головна Світ Соціум
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу

glavcom.ua
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу
Автомобілі були повністю знищені
фото з відкритих джерел

За попередніми оцінками, загальний збиток становить близько €150 тис.

У Німеччині в Касселі згоріли чотири військові автомобілі, які належали Бундесверу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FAZ.

За результатами попереднього розслідування кримінальної поліції, все вказує на умисний підпал. Пошуки підозрюваних не дали результатів. Оскільки на цей час не можна виключати політичний мотив, подальше розслідування проводитиметься службою державної безпеки.

За інформацією, про пожежу в районі Бад-Вільгельмсгее  було повідомлено в ніч на вівторок близько 3:15. Мешканець району помітив палаючі автомобілі. Він сповістив пожежну службу та поліцію і сам намагався загасити вогонь. Ніхто не постраждав.

За інформацією, автомобілі були повністю знищені. За попередніми оцінками, загальний збиток становить близько €150 тис. Поліція шукає свідків.

Раніше у Німеччині поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт було виявлено третій підпал кабелю на залізничній лінії. Про інцидент з підпалом кабелів стало відомо у суботу, 2 серпня. Як зазначили в поліції, ця пожежа теж була умисним підпалом. 

