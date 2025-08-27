У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку РФ

Німецькі чиновники описують новостворений орган як «нове ядро архітектури безпеки Німеччини»

Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус оголосили про створення нової Національної ради безпеки Німеччини (NSC), що оптимізує консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Німецькі чиновники описують новостворений орган як «нове ядро архітектури безпеки Німеччини». Він об'єднує два попередні органи: федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, та кабінет безпеки, що скликається для прийняття рішень у кризових ситуаціях.

Мерц заявив, що рада займатиметься як довгостроковим плануванням «інтегрованої політики безпеки» країни, так і «загальними питаннями національної безпеки, що лежать на перетині внутрішньої, зовнішньої, економічної та цифрової безпеки».

Загрози європейській безпеці з боку Росії та інших країн вимагають більш оперативного прийняття рішень і реагування, стверджує Мерц: «Ми повинні стати швидшими, креативнішими та рішучішими, зміцнивши нашу інфраструктуру, поліпшивши координацію та зробивши наше суспільство більш стійким в цілому».

За словами німецьких чиновників, рада буде регулярно збиратися для обговорення стратегічних питань, а також швидко скликатися в кризових ситуаціях. Вони стверджують, що об'єднання цих функцій в одному постійному органі сприяє «професіоналізації архітектури безпеки Німеччини».

Як повідомлялося, Німеччина готова «взяти на себе відповідальність» за надання гарантій безпеки Україні. Але «через голови українців» рішення ухвалюватися не можуть. Про це заявив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів. За словами Мерца, спроби отримати доступ до активів російського Центробанку можуть позначитися на фінансових ринках.