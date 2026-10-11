Міноборони наростило закупівлі безпілотників на 300% за рік

Українське військо отримує більше FPV-дронів, а також безпілотників для ударів по логістиці та об'єктах у глибині Росії

У 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Лише протягом останніх місяців Агенція оборонних закупівель законтрактувала приблизно у 5,5 раза більше безпілотників різного призначення, ніж за аналогічний період минулого року.

Значно зросли й показники закупівель FPV-дронів. Загальний обсяг їх контрактування у 2026 році вже на 54% перевищив показник за весь 2025 рік. Водночас обсяги фактичних поставок таких безпілотників збільшилися майже у 3,7 раза.

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що відомство прагне забезпечити військових безпілотниками для виконання завдань на всіх рівнях – від тактичного до стратегічного.

«Завдання Міністерства оборони – дати війську дрони для ефективної роботи на кожному рівні: тактичному, оперативному та стратегічному. Засоби deep strike – для ударів у глибині Росії. Безпілотники middle strike – для знищення екіпажів БпЛА ворога, випалювання логістики та пунктів управління», – зазначив він.

За словами Хмари, використання сучасних технологій та забезпечення військових достатньою кількістю безпілотників не лише підвищує ефективність бойових операцій, а й зменшує ризики для особового складу.

Окрему увагу Міноборони приділяє прогнозованості оборонних закупівель. «Для цього синхронізуємо потреби фронту, планування закупівель і виробничі можливості українського ОПК», – пояснив Хмара.

Міністр додав, що стабільне контрактування дозволяє виробникам заздалегідь планувати виробництво, закуповувати комплектуючі та організовувати логістику. Міноборони продовжує збільшувати державні замовлення для українського оборонно-промислового комплексу та масштабувати технологічні рішення, які довели свою ефективність на полі бою.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України повідомило про перегляд частини контрактів на закупівлю озброєння. За результатами аналізу відомство вирішило вивільнити 15,6 млрд грн, які спрямують на забезпечення актуальних потреб ЗСУ. Частину контрактів планують розірвати, а від деяких запланованих закупівель відмовитися.