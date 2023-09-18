Німеччина прокоментувала можливість передачі далекобійних ракет Taurus Україні

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Берлін поки що не ухвалив рішення щодо надсилання крилатих ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus. Про це Пісторіус заявив в інтерв'ю Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Німецький урядовець підкреслив, що Україна отримала від ФРН бойові танки Leopard і сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Берлін загалом посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

«Обов'язок всього німецького уряду – дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пісторіус сказав, що Берлін веде з Києвом діалог про умови використання Taurus – зокрема завдання ударів лише на українській території, а також розгортання цих ракет, що може потребувати допомоги Бундесверу.

Зазначимо, раніше міністр оборони Німеччини заявив, що рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus Німеччина може ухвалити протягом «одного-двох тижнів».

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн. Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні. Також Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus.