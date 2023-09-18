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Німеччина прокоментувала можливість передачі далекобійних ракет Taurus Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німеччина прокоментувала можливість передачі далекобійних ракет Taurus Україні
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, але без ракет Taurus
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Берлін поки що не ухвалив рішення щодо надсилання крилатих ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus. Про це Пісторіус заявив в інтерв'ю Bild.

Німецький урядовець підкреслив, що Україна отримала від ФРН бойові танки Leopard і сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Берлін загалом посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

«Обов'язок всього німецького уряду – дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus», – додав він.

Пісторіус сказав, що Берлін веде з Києвом діалог про умови використання Taurus – зокрема завдання ударів лише на українській території, а також розгортання цих ракет, що може потребувати допомоги Бундесверу.

Зазначимо, раніше міністр оборони Німеччини заявив, що рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus Німеччина може ухвалити протягом «одного-двох тижнів».

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн. Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні. Також Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus.

Теги: Німеччина ракета зброя

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