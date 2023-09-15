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Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні
Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир відвідали захід Bild 100 у Берліні, на якому збираються найвпливовіші люди
фото: Telegram

Мер Києва звернувся до Шольца під час заходу, який щорічно збирає найвпливовіших людей

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир відвідали захід Bild 100 у Берліні, на якому збираються найвпливовіші люди. На заході також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Скориставшись нагодою, Віталій Кличко закликав Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це мер Києва повідомив у своєму Telegram.

«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100, на який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби та перемоги України», – написав Віталій Кличко.

«Я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus. Це треба нам, аби захистити свободу не тільки своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу!», – додав мер Києва.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus. 

Проте, за інформацією джерел Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

За даними Bild, у федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після перемовин із німецькою колегою Анналеною Бербок повідомив, що процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед.

До слова, Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

 

Теги: Віталій Кличко міністр Telegram Берлін Дмитро Кулеба Олаф Шольц

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