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Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться вже не вперше
фото з відкритих джерел

Диктатори зустрінуться на космодромі

Російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний». Про це повідомило японське агентство «Кіодо» з посиланням на неназваного російського чиновника.

Інформації з інших джерел про це поки що немає.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Владивосток розташований неподалік кордону Росії та КНДР; космодром «Східний» – в Амурській області, більш ніж за півтори тисячі кілометрів від Владивостока.

Рано-вранці 13 вересня російські ЗМІ повідомили, що Путін уже прибув на космодром «Східний». Російський диктатор прилетів туди із Примор'я.

США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів з Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім Чен Ин хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї.

Теги: зброя путін Північна Корея Кім Чен Ин переговори

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