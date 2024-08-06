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Українських ракет буде більше. Зеленський розповів про рішення Ставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українських ракет буде більше. Зеленський розповів про рішення Ставки
Зеленський заслухав оперативну інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про стан на фронті
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Рішенням Ставки було спрямовано додаткове фінансування на українську ракетну програму

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – ситуація на фронті, власне виробництво зброї та забезпечення нею Сил оборони. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Зокрема, Зеленський заслухав оперативну інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про стан на фронті, особливо детально про Покровський, Торецький і Харківський напрямки. На цей час головком перебуває на місці й тримає ситуацію під особистим контролем

Також розвідки доповіли щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем’єр з інновацій Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін доповіли про потреби Сил оборони в дронах та ракетах до кінця року та динаміку їх виробництва

«Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше. Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами», – каже очільник України.

Нагадаємо, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.

До слова, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.

Читайте також: Зеленський розповів, як дрони впливають на перебіг війни
Теги: Володимир Зеленський президент ракета безпілотник зброя фінансування

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