Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Вагенкнехт оголосила про відхід з посади лідера BSW
фото: Welt

Сара Вагенкнехт залишає посаду голови BSW, але зберігає участь у виконавчому комітеті та планує очолити фракцію у Бундестазі

Німецька ультраліва політикиня Сара Вагенкнехт оголосила про відхід з посади лідера заснованої нею партії BSW (яка спершу розшифровувалась як «Альянс Сари Вагенкнехт»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Вагенкнехт разом зі співголовою партії Амірой Мохамед Алі планують залишити керівні посади, але залишитися у виконавчому комітеті та створити й очолити комісію з питань «основних цінностей». Політикиня також має намір очолити фракцію BSW у Бундестазі, якщо партія подолає виборчий бар’єр на наступних виборах.

Як наступника Вагенкнехт запропонувала обрати колишнього депутата Бундестагу та Європарламенту Фабіо Де Масі. Тоді ж мають затвердити нову назву партії – «Альянс за соціальну справедливість і економічну розсудливість», яка матиме таку ж абревіатуру BSW, але вже без імені Вагенкнехт.

56-річна Сара Вагенкнехт заснувала власну партію після розриву з «Лівими» у 2024 році. BSW досягла успіху на виборах до Європарламенту та земельних парламентів Східної Німеччини, але не подолала п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Бундестагу у лютому 2025 року. Через проросійські заяви політикиню називають німецькою «подругою Путіна».

Нагадаємо, що ліва партія «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW), яку часто називають проросійською, розглядає можливість подачі судового позову за результатами виборів до парламенту Німеччини, на яких їй не вистачило 13 400 голосів до 5-відсоткового бар’єру. Лідери політсили Сара Вагенкнехт та Аміра Мохамед Алі заявили, що домагатимуться юридичного перегляду результатів, бо багато німців за кордоном не змогли проголосувати через стислі терміни дострокових виборів. Зазначається, що тепер Вагенкнехт не впевнена щодо свого майбутнього як лідера партії. 

Раніше лідерка німецької ультралівої партії Сара Вагенкнехт виступила із закликом провести референдум щодо подальшої політики федерального уряду, зокрема на тлі дискусій про можливість постачання Україні озброєння без обмежень по дальності. 

Теги: партії Німеччина фракція Бундестаг

