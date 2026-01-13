Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану

Дональд Трамп підкреслив, що це рішення є остаточним і не підлягає подальшому перегляду

Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном, передає «Главком».

Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

Трамп підкреслив, що це рішення набирає чинності негайно, є остаточним і не підлягає подальшому перегляду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що іранське керівництво ініціювало прямий контакт для проведення переговорів. За словами Трампа, офіційний Тегеран зателефонував з пропозицією домовитися, оскільки лідери країни втомилися від постійного тиску з боку Сполучених Штатів.

Американський лідер пов'язує таку зміну позиції Ірану з рішучими попередженнями Вашингтона втрутитися в ситуацію, якщо іранська влада продовжить застосовувати летальну силу проти учасників антиурядових протестів.

Водночас, за даними CNN, Білий дім продовжує паралельно зважувати різні сценарії реагування. Адміністрація Трампа розглядає широкий спектр заходів – від точкових військових ударів до запровадження нових жорстких санкцій проти ключових секторів іранської економіки, зокрема енергетики та банківської сфери. Попри готовність до діалогу, Трамп наголосив, що США залишаються налаштованими на рішучі дії у разі подальшої ескалації насильства з боку іранського режиму.

До слова, спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві закликав іранців захоплювати державні установи всередині країни, а діаспору – замінити на посольствах прапори Ісламської Республіки на національні.