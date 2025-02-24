Німецька «подруга Путіна» планує оскаржити результати виборів

Після виборів Вагенкнехт не впевнена щодо свого майбутнього як лідера партії

Ліва партія «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW), яку часто називають проросійською, розглядає можливість подачі судового позову за результатами виборів до парламенту Німеччини, на яких їй не вистачило 13 400 голосів до 5-відсоткового бар’єру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Лідери політсили Сара Вагенкнехт та Аміра Мохамед Алі заявили, що домагатимуться юридичного перегляду результатів, бо багато німців за кордоном не змогли проголосувати через стислі терміни дострокових виборів. «Зараз ми ретельно розглянемо це питання з юридичної точки зору», – заявила Мохамед Алі.

Зазначається, що тепер Вагенкнехт не впевнена щодо свого майбутнього як лідера партії. За її словами, це питання обговорять найближчим часом у керівних органах політсили.

Politico вказує, що результат виборів став серйозним ударом для Вагенкнехт. У 2023 році вона пішла від партії «Ліві», аби створити свою. На вчорашніх виборах «Ліві» виступили краще за її політсилу, а їх лідер Ян ван Акен відкинув BSW як минуле явище. Попри невдачу, у BSW заявили, що збираються продовжувати.

«Це не означатиме завершення нашого проєкту», – заявила Вагенкнехт.

У січні на зʼїзді партії BSW Вагенкнехт виступила проти постачання зброї Україні, закликала до зняття антиросійських санкцій і висловила критику на адресу Сполучених Штатів. За її словами, санкції проти Росії шкодять ЄС більше, ніж Москві.

Нагадаємо, німецька політикиня Сара Вагенкнехт, яка очолює ультралівий «Альянс Сари Вагенкнехт», назвала російського диктатора Володимира Путіна злочинцем. Через російську агресію Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна, заявивши, що засуджує війну. «Я вважаю політиків, які починають війни, включаючи Володимира Путіна, злочинцями», – підкреслила вона.

Раніше лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала проросійський «план» завершення війни Росії проти України. Вагенкнехт запропонувала країнам Заходу припинити поставки озброєнняв Україну. За її планом, в обмін на це російський диктатор Володимир Путін має нібито «погодитися на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту».

Також Вагенкнехт вважає, що правильним також буде «запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН».