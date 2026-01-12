У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії

Республіканець Ренді Файн зазначив, що США не мають залишати майбутнє Гренландії під впливом режимів, що загрожують американським інтересам

Республіканець Ренді Файн вніс до Палати представників «Закон про анексію та державність Гренландії», пише «Главком».

Конгресмен від штату Флорида аргументував цю ініціативу стратегічною значущістю острова для національної безпеки Сполучених Штатів, назвавши його ключовим елементом захисту американських територій та контролю над арктичними шляхами.

За словами Файна, Вашингтон не має залишати майбутнє цього регіону під впливом режимів, що загрожують американським інтересам. Він також провів паралель із діями США щодо Венесуели, наголосивши на необхідності відновлення домінуючої ролі країни на світовій арені.

Запропонований документ передбачає наступні кроки:

надання Президенту США повноважень для здійснення анексії або придбання острова;

розробка плану змін до законодавства для надання Гренландії статусу 51-го штату;

формування юридичної бази для повної політичної інтеграції території.

Це не перша спроба закріпити претензії США на острів на законодавчому рівні – раніше подібні ідеї просувалися в межах акту «Make Greenland Great Again». Проте офіційні Копенгаген та Нуук залишаються непохитними: влада Данії та Гренландії неодноразово заявляла, що анексія неможлива, оскільки острів є частиною НАТО через союз із Данією та прагне до повної самостійності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.