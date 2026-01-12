Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії
фото з відкритих джерел

Республіканець Ренді Файн зазначив, що США не мають залишати майбутнє Гренландії під впливом режимів, що загрожують американським інтересам

Республіканець Ренді Файн вніс до Палати представників «Закон про анексію та державність Гренландії», пише «Главком».

Конгресмен від штату Флорида аргументував цю ініціативу стратегічною значущістю острова для національної безпеки Сполучених Штатів, назвавши його ключовим елементом захисту американських територій та контролю над арктичними шляхами.

За словами Файна, Вашингтон не має залишати майбутнє цього регіону під впливом режимів, що загрожують американським інтересам. Він також провів паралель із діями США щодо Венесуели, наголосивши на необхідності відновлення домінуючої ролі країни на світовій арені.

Запропонований документ передбачає наступні кроки:

  • надання Президенту США повноважень для здійснення анексії або придбання острова;
  • розробка плану змін до законодавства для надання Гренландії статусу 51-го штату;
  • формування юридичної бази для повної політичної інтеграції території.

Це не перша спроба закріпити претензії США на острів на законодавчому рівні – раніше подібні ідеї просувалися в межах акту «Make Greenland Great Again». Проте офіційні Копенгаген та Нуук залишаються непохитними: влада Данії та Гренландії неодноразово заявляла, що анексія неможлива, оскільки острів є частиною НАТО через союз із Данією та прагне до повної самостійності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

Теги: анексія США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
9 сiчня, 22:28
Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
7 сiчня, 03:58
Знищений зенітний підрозділ на військовій авіабазі Ла-Карлота в Каракасі, Венесуела, 3 січня 2026 року
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
4 сiчня, 06:57
Святування арешту Мадуро у Буенос-Айресі, Аргентина
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро
4 сiчня, 05:23
Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
29 грудня, 2025, 00:36
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати мають кардинально змінити підхід до Росії
Сенатор Грем підтримує передання Україні «Томагавків» у разі зриву мирних зусиль
22 грудня, 2025, 10:56
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
17 грудня, 2025, 22:58

Політика

У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії
У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії
Медведєв лякає Трампа референдумом в Гренландії
Медведєв лякає Трампа референдумом в Гренландії
Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією
Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією
Рютте пояснив, навіщо РФ вдарила «Орєшніком» по Україні
Рютте пояснив, навіщо РФ вдарила «Орєшніком» по Україні
На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
Німеччина визнала, що наразі безсила перед «Орєшніком» Путіна
Німеччина визнала, що наразі безсила перед «Орєшніком» Путіна

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua