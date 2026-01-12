Рютте пояснив, навіщо РФ вдарила «Орєшніком» по Україні

Генсек НАТО: Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «Москва використовує ракети «Орєшнік» для послаблення нашої підтримки України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на la Repubblica.

«Брутальна агресивна війна Росії триває, і минулого тижня ми стали свідками використання ракети «Орєшнік» проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати», – наголосив генсек.

Рютте на пресконференції разом із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем додав: «Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО є важливішою ніж будь-коли. Безпека України – це наша безпека».

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Міноборони РФ заявило, що вдарили по місту «Орєшніком».

До слова, аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Росія обрала ціллю для удару балістичною ракетою «Орєшнік» саме Львівську область, щоб відвернути Європу і Сполучені Штати від надання Україні гарантій безпеки.