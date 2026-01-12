Медведєв лякає Трампа референдумом в Гренландії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав Трампа поспішати, бо Гренландія може «піти шляхом референдуму» і стати 90-м суб’єктом Росії

У Росії нарешті прокоментували амбітні плани Дональда Трампа щодо Гренландії. Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, не лише схвалив ідею захоплення острова заради «світового клімату», а й порадив американському президенту поквапитися, пише «Главком».

На думку Медведєва, якщо Трамп забариться, Гренландія може раптово «піти шляхом референдуму» і стати 90-м суб’єктом Російської Федерації.

Російський посадовець розписав цілу низку «переваг» від американської експансії: від розгрому «наркомафії» в столиці острова до появи у Трампа нової блискучої посади – «в.о. президента Гренландії». Окрім того, Медведєв нафантазував «унікальну військову операцію», під час якої можна було б полонити європейських лідерів, таких як Макрон чи Стармер, назвавши їх «американофобами» та захисниками «обителі нечисті».

«Але Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, за кілька днів може відбутися раптовий референдум, на якому мешканці всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до Росії. І тоді все! Жодних нових зірочок на прапорі. А в Росії з'явиться новий – вже 90-й – суб'єкт Федерації», - написав Медведєв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.